Stat: Erzurum Kazım Karabekir



Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Gökhan Barcın

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ (Dk. 37 Hasan Ayaroğlu), Osman Çelik, Obertan, Sissoko, Hamroun (Dk. 56 Scuk), Pote (Dk. 79 Ömer Şişmanoğlu)

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak (Dk. 82 Akanbi), Ali Keten, Domgjonas, Ercan Coşkun, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Olatunbosun (Dk. 65 Mustafa Çeçeneoğlu), Tayfun Aydoğan, Mehmet Boztepe (Dk. 58 Samed Ali Kaya), Ali Özgün

Goller: Dk. 43 Hamroun, Dk. 90+2 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kart: Dk. 33 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yendi.

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte karşılaşma öncesi tribünleri dolduran taraftarlar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucunda şehit olan askerleri andı.

Taraftarlar, Türk bayraklarıyla tribünde yer alırken, maç öncesinde şehit olan askerlerin isimleri okundu.

İki takımın futbolcuları ve hakemler "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkarken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.