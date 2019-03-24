Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

46 dakika önce

TFF 2. Lig'de tamamlanan 28. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta lider değişmezken, Beyaz Grup'ta birincilik el değiştirdi.

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm, System.String[]
TFF 2. Lig'de tamamlanan 28. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta lider değişmezken, Beyaz Grup'ta birincilik el değiştirdi.

Kırmızı Grup'ta deplasmanda BAK Spor'u 7-0 yenen Menemen Belediyespor, liderliğini korudu.

Beyaz Grup'ta 28. hafta öncesinde liderlik koltuğunda yer alan Sarıyer, deplasmanda Kastamonuspor 1966'ya 2-0 yenildi ve liderliği kaybetti. Deplasmanda Bayrampaşa'yı 4-0 mağlup eden Keçiörengücü ise liderlik koltuğuna oturdu.

Gruplarda 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MENEMEN BELEDİYESPOR28 18 7 3 64 32 32 61
2. TUZLASPOR28 16 7 5 52 17 35 55
3. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR28 14 10 4 52 22 30 52
4. FATİH KARAGÜMRÜK28 16 4 8 42 30 12 52
5. ŞANLIURFASPOR28 14 7 7 40 29 11 49
6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR28 12 6 10 3531 4 42
7. PENDİKSPOR28 11 8 9 40 37 3 41
8. SİVAS BELEDİYESPOR28 10 7 11 36 40 -4 37
9. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR28 9 9 10 29 34 -5 36
10. KIRKLARELİSPOR28 9 7 12 37 35 2 34
11. KAHRAMANMARAŞSPOR28 9 7 12 29 38 -9 34
12. BAK SPOR28 8 10 10 31 46 -15 34
13. TARSUS İDMANYURDU28 8 9 11 34 45 -11 33
14. FETHİYESPOR28 5 13 10 28 33 -5 28
15. BANDIRMASPOR BALTOK28 7 7 14 34 48 -14 28
16. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR28 4 12 12 37 54 -17 24
17. TOKATSPOR28 4 10 14 22 37 -15 22
18. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ28 5 7 16 24 57 -33 22


Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KEÇİÖRENGÜCÜ28 19 6 3 52 22 30 63
2. YILPORT SAMSUNSPOR28 19 4 5 47 20 27 61
3. SARIYER28 18 6 4 51 25 26 60
4. KASTAMONUSPOR 196628 18 4 6 48 19 29 58
5. SAKARYASPOR28 16 8 4 46 22 24 56
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR28 13 6 9 41 27 14 45
7. İNEGÖLSPOR28 13 5 10 38 35 3 44
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER28 11 7 10 36 30 6 40
9. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR28 12 4 12 42 41 1 40
10. EYÜPSPOR28 10 7 11 37 34 3 37
11. NİĞDE ANADOLU28 9 7 12 34 36 -2 34
12. UTAŞ UŞAKSPOR28 7 12 9 34 27 7 33
13. GÜMÜŞHANESPOR28 7 12 9 34 34 0 33
14. HACETTEPE28 7 9 12 38 45 -7 30
15. ANKARA DEMİRSPOR28 5 6 17 26 45 -19 21
16. BAYRAMPAŞA28 4 8 16 20 43 -23 20
17. MANİSASPOR28 3 3 22 26 82 -56 -3
18. GAZİANTEPSPOR28 3 2 23 11 74 -63 -25




Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:03 Kaynak: AA

Kastamonuspor, Sarıyer, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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