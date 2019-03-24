Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm
46 dakika önce
TFF 2. Lig'de tamamlanan 28. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta lider değişmezken, Beyaz Grup'ta birincilik el değiştirdi.
TFF
2. Lig'de tamamlanan 28. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta lider değişmezken, Beyaz Grup'ta birincilik el değiştirdi.
Kırmızı Grup'ta deplasmanda BAK Spor'u 7-0 yenen Menemen Belediyespor
, liderliğini korudu.
Beyaz Grup'ta 28. hafta öncesinde liderlik koltuğunda yer alan Sarıyer
, deplasmanda Kastamonuspor
1966'ya 2-0 yenildi ve liderliği kaybetti. Deplasmanda Bayrampaşa
'yı 4-0 mağlup eden Keçiörengücü ise liderlik koltuğuna oturdu.
Gruplarda 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|-------------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|28
|18
|7
|3
|64
|32
|32
|61
|2.
|TUZLASPOR
|28
|16
|7
|5
|52
|17
|35
|55
|3.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|28
|14
|10
|4
|52
|22
|30
|52
|4.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|28
|16
|4
|8
|42
|30
|12
|52
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|28
|14
|7
|7
|40
|29
|11
|49
|6.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|28
|12
|6
|10
|35
|31
|4
|42
|7.
|PENDİKSPOR
|28
|11
|8
|9
|40
|37
|3
|41
|8.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|28
|10
|7
|11
|36
|40
|-4
|37
|9.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|28
|9
|9
|10
|29
|34
|-5
|36
|10.
|KIRKLARELİSPOR
|28
|9
|7
|12
|37
|35
|2
|34
|11.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|28
|9
|7
|12
|29
|38
|-9
|34
|12.
|BAK SPOR
|28
|8
|10
|10
|31
|46
|-15
|34
|13.
|TARSUS İDMANYURDU
|28
|8
|9
|11
|34
|45
|-11
|33
|14.
|FETHİYESPOR
|28
|5
|13
|10
|28
|33
|-5
|28
|15.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|28
|7
|7
|14
|34
|48
|-14
|28
|16.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|28
|4
|12
|12
|37
|54
|-17
|24
|17.
|TOKATSPOR
|28
|4
|10
|14
|22
|37
|-15
|22
|18.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|28
|5
|7
|16
|24
|57
|-33
|22
Beyaz Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|-----------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|28
|19
|6
|3
|52
|22
|30
|63
|2.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|28
|19
|4
|5
|47
|20
|27
|61
|3.
|SARIYER
|28
|18
|6
|4
|51
|25
|26
|60
|4.
|KASTAMONUSPOR 1966
|28
|18
|4
|6
|48
|19
|29
|58
|5.
|SAKARYASPOR
|28
|16
|8
|4
|46
|22
|24
|56
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|28
|13
|6
|9
|41
|27
|14
|45
|7.
|İNEGÖLSPOR
|28
|13
|5
|10
|38
|35
|3
|44
|8.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|28
|11
|7
|10
|36
|30
|6
|40
|9.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|28
|12
|4
|12
|42
|41
|1
|40
|10.
|EYÜPSPOR
|28
|10
|7
|11
|37
|34
|3
|37
|11.
|NİĞDE ANADOLU
|28
|9
|7
|12
|34
|36
|-2
|34
|12.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|28
|7
|12
|9
|34
|27
|7
|33
|13.
|GÜMÜŞHANESPOR
|28
|7
|12
|9
|34
|34
|0
|33
|14.
|HACETTEPE
|28
|7
|9
|12
|38
|45
|-7
|30
|15.
|ANKARA DEMİRSPOR
|28
|5
|6
|17
|26
|45
|-19
|21
|16.
|BAYRAMPAŞA
|28
|4
|8
|16
|20
|43
|-23
|20
|17.
|MANİSASPOR
|28
|3
|3
|22
|26
|82
|-56
|-3
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|28
|3
|2
|23
|11
|74
|-63
|-25
Not: Manisaspor
'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor
'un ise 36 puanı silinmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:03 Kaynak: AA
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