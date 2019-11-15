Son Dakika Haberleri: GALATA KULESİ, DÜNYA DİYABET GÜNÜ'NDE MAVİYE BÜRÜNDÜ
Son Dakika Güncel GALATA KULESİ, DÜNYA DİYABET GÜNÜ'NDE MAVİYE BÜRÜNDÜ - Son Dakika

GALATA KULESİ, DÜNYA DİYABET GÜNÜ'NDE MAVİYE BÜRÜNDÜ

6 saat önce

İSTANBUL'un simgeleşen tarihi eserlerinden Galata Kulesi, Diyabet hastalığına dikkat çekmek için mavi ışıkla aydınlatıldı.

GALATA KULESİ, DÜNYA DİYABET GÜNÜ'NDE MAVİYE BÜRÜNDÜ, System.String[]

İSTANBUL'un simgeleşen tarihi eserlerinden Galata Kulesi, Diyabet hastalığına dikkat çekmek için mavi ışıkla aydınlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk Diyabet Cemiyeti'nin 14 ve 15 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde Galata Kulesi'ni 2 gece boyunca mavi renkte aydınlatma kararı aldı. Dünya Uluslararası Diyabet Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi tarafından, 14-15 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde hem hastalığa dikkat çekmek hem de farkındalık yaratmak için Galata Kulesi mavi ışıklarla aydınlatıldı. Kulenin mavi renkle aydınlatıldığını gören birçok yerli ve yabancı turist ise bol bol fotoğraf çektirdi.

Diyabet hastalığının simgesi olan mavi halkanın diyabetin evrenselliğini ve küresel diyabet birlikteliğini temsil ettiği biliniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mavi ışıkla renklendirilen Galata Kulesi'nden görüntü

-Galata Kulesi'nde resim çekinenler

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:37 Kaynak: DHA
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