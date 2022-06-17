Rektör Şahin de ziyaretinden dolayı Ocak'a teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

Bünyamin Şahin, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Garnizon Komutanı Ocak, TOGÜ Rektörü Şahin'e veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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