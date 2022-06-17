Garnizon Komutanı Ocak, TOGÜ Rektörü Şahin'e veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Garnizon Komutanı Ocak, TOGÜ Rektörü Şahin'e veda ziyaretinde bulundu

17.06.2022 15:50
Garnizon Komutanı Ocak, TOGÜ Rektörü Şahin'e veda ziyaretinde bulundu

Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'e veda ziyaretinde bulundu.

Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'e veda ziyaretinde bulundu.

Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ocak, Libya'da görevlendirildiğini belirterek, Şahin'e bundan sonraki çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Rektör Şahin de ziyaretinden dolayı Ocak'a teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Bünyamin Şahin, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Garnizon Komutanı Ocak, TOGÜ Rektörü Şahin'e veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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