Gaye Aksu Uzun Bir Aradan Sonra Yeni Teklisini Yayınladı!

Güzel şarkıcı, sözleri Dursun Ali Akınet, bestesi ve düzenlemesi ünlü müzik adamı Ali Osman Erbaşı'ya ait olan duygusal şarkı ile kış aylarına damga vurmaya hazırlanıyor.

'Ayda Hüzün' ile müzik piyasasını sarsan Aksu, "Bu şarkı sosyal medyada sevilen ama gün ışığına çıkmamış bir parçaydı. Yıldız Tilbe yorumuna yakın bir şarkı olduğu içinde gündeme getirmek istedim" diye konuştu.

UÇUK KAÇIK BİR RUHUM VAR

Koyu bir Yıldız Tilbe hayranı olduğunu belirten Aksu, "Yıldız Tibe'yi çok seviyorum. Onu sevmeyeni hayatıma bile almam. Yıldız Tilbe'yi sevmeyen ölsün. Uçukluğu, renkliliği,çılgınlığı, sorulara verdiği kendine has samimi yorumu çok hoşuma gidiyor. Kendime de çok yakın buluyorum. Benimde uçuk kaçık bir ruhum var" diyerek duygularını dile getirdi.

'Ayda Hüzün'ü Kemal Başbuğ yönetmenliğinde kliplendiren genç şarkıcı, "Aşkını bekleyen ümitsiz bir kadının mevsimler boyu bir evde geçen hikâyesini konu alıyor. Çok içime sinen bir klip. Kemal Başbuğ imzasını attı" dedi.