GAZİANTEP İslahiye'de kiraz hasadı üreticiyi mutlu etti - Son Dakika

İslahiye'de kiraz hasadı üreticiyi mutlu etti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 330 dekarda üretimi yapılan kiraz hasadına başlandı. Amanos dağlarının eteklerinde yer alan Kayabaşı, Koççağız, Kabaklar, İdilli, Hasanlök,Tandır ve Yağızlar Mahallelerindeki 330 dekarlık alanda kiraz hasadı başladı. Bu yıl dekar başına 7 ile 9 ton arasında ürün elde edilmesi üreticiyi sevindirdi. İlçede 12 yıldır kiraz üreticiliği yapan Hüseyin Durmaz, "Bu yıl mevsimsel yağış ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen 'Sirke sineğiyle' mücadelenin etkili olmasıyla verim çok güzel. Yayla bölgesinde olmamız nedeniyle kirazımız güçlü, dayanıklı ve lezzetli. Her ağaçta 50-60 kilo kiraz elde etmekteyiz. Kilosunu toptan 5 ile 6 liradan vermekteyiz. 850 ağaçlık bahçemde bu yıl 51 ton kiraz hasadı yapmayı bekliyoruz" dedi.

Amanos dağlarının eteklerinde yetiştirilen kirazların organik olduğunu belirten Yakup Koç ise, "Havasıyla, buz gibi suyuyla yetiştirilen ve lezzetiyle ilgi gören kirazımızın hasadına başladık. Çevre illerde gelen talebe yetişmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda kiraz festivali düzenlenmesini istiyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ı mahallemize davet ediyoruz. Kirazımızın tadına, lezzetine dalında bakmalarını istiyoruz. Verimimiz bu yıl çok güzel olmasında dolayı bölgemizdeki 330 dekarda yaklaşık 270 ton kiraz elde et