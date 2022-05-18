GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.H. ve V.H.'nin gizlendikleri adresi belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla B.H. ve V.H. yakalandı. İki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika