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Geçmişin Sırları

36 dakika önce

"Deri Ceket"Michelle Williams ve Julianne Moore'un başrollerini paylaştığı Geçmişin Sırları, varını yoğunu verdiği yetimhaneye finansal destek bulabilmek için Theresa ile birlikte bir düğüne katılması gereken Isabel'in hikayesini anlatıyor.

"Deri Ceket"

Michelle Williams ve Julianne Moore'un başrollerini paylaştığı Geçmişin Sırları, varını yoğunu verdiği yetimhaneye finansal destek bulabilmek için Theresa ile birlikte bir düğüne katılması gereken Isabel'in hikayesini anlatıyor.

Geçmişin Sırları

Michelle Williams, Julianne Moore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:15 Kaynak: AA
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