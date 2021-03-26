Germencik Belediyesi 1 ton taze fasulye dağıttı - Son Dakika

Germencik Belediyesi 1 ton taze fasulye dağıttı

26.03.2021 10:00
Germencik Belediyesi 1 ton taze fasulye dağıttı, System.String[]

Kırsal kalkınma çalışmaları çerçevesinde proje ve faaliyetlerini sürdüren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, üreticiden aldığı 1 ton taze fasulyeyi vatandaşlara dağıttı.

Kırsal kalkınma çalışmaları çerçevesinde proje ve faaliyetlerini sürdüren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, üreticiden aldığı 1 ton taze fasulyeyi vatandaşlara dağıttı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, geçtiğimiz yıl üreticinin elinde kalan kuru soğan alımı yaparak halka dağıtmıştı. Bu yıl da Üretim, İşletme ve Pazarlama Kooperatifi (GERKOOP) ve Germencik Belediyesi işbirliğiyle alınan 1 ton taze fasulyeyi ilçenin çeşitli noktalarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıldı. Vatandaşlar Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Üreticinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "İlçe ekonomimizin önemli bir bölümünü oluşturan tarım ve hayvancılığa katkımız katlanarak sürecektir. Bu anlamda kurulmasında öncülük ettiğimiz GERKOOP aracılığı ve belediyemizin katkıları ile geçtiğimiz yıl kuru soğan alarak vatandaşlara dağıtmıştık. Bu yıl üreticilerimizden gelen talep üzerine taze fasulye alımı yaparak halkımıza dağıtımını gerçekleştirdik. Belediye olarak ilçemizin sahip olduğu tarımsal zenginliğin farkındayız ve bu çerçevede göreve geldiğimiz günden bugüne kırsal kalkınmaya büyük önem verdik ve İNYA, GERKOOP, Kooperatifleşme ve benzeri bir çok projeyi hayata geçirdik. Bizler üreticimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Germencik Belediyesi 1 ton taze fasulye dağıttı
Germencik Belediyesi 1 ton taze fasulye dağıttı

Fuat Öndeş, Germencik, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Germencik Belediyesi 1 ton taze fasulye dağıttı - Son Dakika


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