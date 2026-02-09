Giresun'da 500 Bin Samuray Arısı Üretilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Giresun'da 500 Bin Samuray Arısı Üretilecek

Giresun\'da 500 Bin Samuray Arısı Üretilecek
09.02.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fındık Araştırma Enstitüsü, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için 500 bin samuray arısı üretecek.

Giresun'daki Fındık Araştırma Enstitüsünde bu yıl kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için 500 bin samuray arısı üretilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki enstitüde, geçen yıl yaklaşık 300 bin samuray arısı üretilmişti.

Salımların yapılmasının ardından, Eylül'den itibaren üretimde kullanılmak üzere kahverengi kokarcalar belirli periyotlarda doğadan toplandı.

Enstitü laboratuvarında muhafaza edilen kahverengi kokarca ve samuray arılarından yeni parazitoitler elde etmek için çalışmalar sürüyor.

"Elde edilen yumurta sayısı 150 bini geçti"

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen, AA muhabirine, üretim kapasitelerinin 500 bine çıktığını söyledi.

Kahverengi kokarcalardan yumurta elde edilip, sonraki süreçte samuray arısı üretimi yapılacağını dile getiren Bilgen, elde edilen yumurta sayısının 150 bini geçtiğini ifade etti.

Bilgen, bu kapsamda doğadan geçen haftalarda yaklaşık 10 bin kahverengi kokarca toplandığını aktararak, bunların yarısının dişi, yarısının da erkek olduğunu kaydetti.

Bir kahverengi kokarcanın yılda ortalama 200 civarında yumurta bıraktığına dikkati çeken Bilgen, "Topladığımız rakamı düşünürsek 1 milyon yumurta ediyor. Hem zararlının popülasyonunu düşürüyoruz hem de samuray arısı üretmek için kahverengi kokarcayı kullanıyoruz." dedi.

"Bırakılan yumurtaları sürekli topluyoruz"

Bitki Sağlığı Bölümü Başkanı Ebru Gümüş de kahverengi kokarcayı Eylül'de bahçelerden, şu anda ise kışlak alanlardan, evlerden ve çatı katlarından topladıklarını ifade etti.

Topladıkları kokarcaları erkek ve dişi olarak ayırdıktan sonra iklim odalarında muhafaza ettiklerini anlatan Gümüş, "Bırakılan yumurtaları sürekli topluyoruz. Salıma uzun bir süre olduğu için de yumurtaları eksi 80 derecede saklamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Gümüş, salımların bu yıl Haziran'da yapılmasının planlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Salımlara bir ay kala laboratuvardaki samuray arısı üretim sürecini hızlandırıyoruz. İlk olarak ana kolonilerimizi artırıyoruz. Daha sonra da doğaya salacağımız samuray arılarının yoğun bir şekilde parazitleme işlemlerine devam ediyoruz. Parazitleme yaptığımız günden itibaren laboratuvar ortamında 11-12 gün içerisinde samuray arısı çıkışları başlıyor. Bu durum sıcaklık koşullarına bağlı doğada 12-13 gün de sürebilir."

Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde salımların yapılacağını belirten Gümüş, samuray arılarının doğadaki etkinliklerini belirlemeye yönelik çalışmaların da devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Fındık Araştırma Enstitüsü, Giresun, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da 500 Bin Samuray Arısı Üretilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Cardi B rezil oldu Robotla yaptığı dans kötü bitti Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı

11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:00
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
10:37
Trump’ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 12:09:47. #7.11#
SON DAKİKA: Giresun'da 500 Bin Samuray Arısı Üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.