Giresun'da jandarmanın dikkati olası yangını önledi - Son Dakika

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde orman ürünü yüklü kamyonun lastiğinde çıkan yangını fark eden jandarma ekipleri hızla müdahale ederek olası bir yangını önledi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Alucra karayolu üzerinde jandarma trafik ekiplerinin denetimi sırasında Çamlıbel mevkiinde orman ürünü yüklü kamyonun lastiğinden duman çıktığı fark edildi. Aracı takip eden trafik ekipleri güvenli bir bölgede aracı durdurarak çıkan yangını büyümeden söndürerek olası bir yangını önledi.

Jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu olası can ve mal kaybının önüne geçildi. Yapılan incelemeler sonucu aracın balatalarının aşırı ısınmasından dolayı yangının çıktığı tespit edildi. - GİRESUN