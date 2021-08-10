Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Giresun merkeze bağlı Hamidiye Köyü'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hamidiye Köyü istikametinde seyir halinde bulunan Ali Dursun Öztürk (64) yönetimindeki 28 AD 296 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak bahçe içerisine yuvarlandı. Meydana gelen kazada, sürücü Dursun Ali Öztürk yaralanırken, araçta bulunan 58 yaşındaki Emine Öztürk ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN