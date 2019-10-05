Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
1 saat önce
Giresun'un Bulancak ilçesinde, kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:08 Kaynak: AA
Giresun'un Bulancak ilçesinde, kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
Muhammed Melik Melikoğlu (53) idaresindeki 28 K 5865 kamyon, Kovanlık beldesi Sofulu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Sürücü Melikoğlu kaza yerinde yaşamını yitirdi.
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