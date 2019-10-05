Son Dakika Haberleri: Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

1 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde, kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde, kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Muhammed Melik Melikoğlu (53) idaresindeki 28 K 5865 kamyon, Kovanlık beldesi Sofulu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Sürücü Melikoğlu kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kovanlık, Bulancak, Giresun, Sofulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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