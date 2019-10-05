Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

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Devlet desteğiyle 60 yaşında başladığı çilek üretiminde, yılda 150 bin lira kazanacak

Akçakale ve Irak sınırına askeri sevkiyat yapıldı

Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazandı! İşte ilk sözleri