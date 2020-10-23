Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor - Son Dakika

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor

23.10.2020 15:10

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor Giresun'da 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 Kasım'da kademeli olarak hasta kabulüne başlayacak Giresun Sağlık İl Müdürü Ahmet Bal, Giresun 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir bölümün 2 Kasım Pazartesi günü itibariyle...

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor

Giresun'da 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 Kasım'da kademeli olarak hasta kabulüne başlayacak

GİRESUN - Giresun Sağlık İl Müdürü Ahmet Bal, Giresun 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir bölümün 2 Kasım Pazartesi günü itibariyle sağlık hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Bal, Giresun 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, mevcut Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 29 Ekim'de itibaren kısım kısım taşınmaya başlayacağını, ilk etapta Nizamiye Mahallesi'ndeki ek binada sağlık hizmeti veren ve göz, cildiye ve fizik tedavi polikliniklerin taşınacağını ifade etti. Bal, taşınma işlemenin tamamının 2-3 hafta içerisinde bitirileceğini, Giresun 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Giresun ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

"350 yataklı yeni hastanede, 205 doktor sağlık hizmeti sunacak"

Sağlık il Müdürü Bal yaptığı açıklamada, " Giresun 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir üniversite hastanesinde olması gerek her türlü tıbbi cihazın mevcut durumdadır. Yeni hastanede radyoterapi cihazı dahil 137 kalem tıbbi cihaz bulunmaktadır. 14 bloktan oluşan yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 108 adet poliklinik odası, 16 ameliyathane, 34 yakalı diyaliz merkezi, 17 yataklı kemoterapi ünitesi, 91 adet tek yataklı oda, 86 afet çift yataklı oda ve 78 adet yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17'si Prof. Dr., 19'u Doç. Dr. 50'si Öğr. Üyesi, 49'u asistan, 39'u uzman, 31'ide pratisyen doktor olmak üzere toplam 205 doktor sağlık hizmeti sunacaktır. Ayrıca Giresun 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin onkoloji alanında bölgede ön plana çıkacaktır" dedi.

Mevcut hastane hizmete devam edecek

Mevcut Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nin ise yine hizmet vermeye devam edeceğini de anlatan Sağlık İl Müdürü Bal, "Taşınma işleminin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir hastanesi ise 200 yataklı olarak 34'ü uzman, 15'i de pratisyen olmak üzere 49 doktorla sağlık hizmeti sunmaya devam edecek. Bir tarafta Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi diğer tarafta Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi olmak üzere Giresun sağlık alanında sadece Giresun'un değil komşu illere de sağlık hizmeti verebilecek fiziki, araç, gereç ve sağlık personeli imkanına sahiptir" ifadelerini kullandı.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Atilla Çıtlak ise, yeni hastanede önce huzur ortamını oluşturarak, en kaliteli sağlık hizmetini sunmaya çalışacaklarını kaydetti. Huzur ortamı oluştuktan sonra hastaneye olan talibin artacağını ifade eden Başhekim Çıtlak, "Amacımız Giresun ve bölge halkına en iyi ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek. Bunun için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor

Araştırma Hastanesi, Ahmet Bal, Giresun, Kasım, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü Son dakika: Meclis'e sunulacak vergi yapılandırması teklifi neleri kapsayacak? AK Partili isim tek tek açıkladı Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! Sırtına tırmandı, pantolonunu indirdi Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin
Galatasaray'da Feghouli ve Linnes, Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı Galatasaray'da Feghouli ve Linnes, Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı         
14:47
G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek         
14:35
6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğa işkence edip diri diri yakmışlar 6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğa işkence edip diri diri yakmışlar         
14:29
Erdoğan'dan Erdoğan'dan "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt         
14:10
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı         
14:03
İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik         
13:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından İstanbul'da uzun test kuyrukları oluştu         
11:12
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
İstanbul'daki filyasyon ekipleri anlattı: Aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu İstanbul'daki filyasyon ekipleri anlattı: Aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu         
10:12
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 15:22:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei