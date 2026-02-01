Göçmen Protestoları ABD\'de Yayıldı

SAN FRANCISCO, 1 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin dört bir yanında cuma günü bir araya gelen protestocular, ülke çapındaki genel grev çağrısı kapsamında göçmenlere yönelik operasyonları ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin karıştığı son ölümcül silahlı saldırıları protesto etti.