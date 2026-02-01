SAN FRANCISCO, 1 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin dört bir yanında cuma günü bir araya gelen protestocular, ülke çapındaki genel grev çağrısı kapsamında göçmenlere yönelik operasyonları ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin karıştığı son ölümcül silahlı saldırıları protesto etti.
Son Dakika › Güncel › Göçmen Protestoları ABD'de Yayıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?