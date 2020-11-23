Gökhan Türkmen dünya listelerinde - Son Dakika

Gökhan Türkmen dünya listelerinde

23.11.2020 14:54
Gökhan Türkmen dünya listelerinde, System.String[]

İngiltere listesinin ardından Universal Music Hollanda ve ABD merkezi de her hafta yeni çıkan şarkıları ve albümleri sosyal medya hesaplarından tanıttığı "New Music Friday" paylaşımlarında sanatçının "Romantik Albümü" ne yer verdi.

İngiltere listesinin ardından Universal Music Hollanda ve ABD merkezi de her hafta yeni çıkan şarkıları ve albümleri sosyal medya hesaplarından tanıttığı "New Music Friday" paylaşımlarında sanatçının "Romantik Albümü" ne yer verdi.

Tunç Çakır prodüktörlüğündeki albüm ve çıkış parçası "Derdim"in Murat Joker imzalı kısa film tadında klibi beğeni toplarken Gökhan Türkmen ve GTR Müzik uluslararası platformlardaki başarılarıyla dikkatleri çekiyor.

Gökhan Türkmen dünya listelerinde

Gökhan Türkmen, Universal, İngiltere, Hollanda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Gökhan Türkmen dünya listelerinde - Son Dakika Magazin


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