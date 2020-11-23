Gökhan Türkmen dünya listelerinde

İngiltere listesinin ardından Universal Music Hollanda ve ABD merkezi de her hafta yeni çıkan şarkıları ve albümleri sosyal medya hesaplarından tanıttığı "New Music Friday" paylaşımlarında sanatçının "Romantik Albümü" ne yer verdi.

Tunç Çakır prodüktörlüğündeki albüm ve çıkış parçası "Derdim"in Murat Joker imzalı kısa film tadında klibi beğeni toplarken Gökhan Türkmen ve GTR Müzik uluslararası platformlardaki başarılarıyla dikkatleri çekiyor.