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Gölbaşı'nda 74 parseldeki imar planı sorunu çözüldü - Son Dakika

Gölbaşı'nda 74 parseldeki imar planı sorunu çözüldü

30.12.2021 16:57
Gölbaşı'nda 74 parseldeki imar planı sorunu çözüldü

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçe imarının en önemli sorunları arasında yer alan 74 parselle ilgili sorunu tamamen çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçe imarının en önemli sorunları arasında yer alan 74 parselle ilgili sorunu tamamen çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Şimşek, gazetecilere Vilayetler Evi'nden başlayarak Haymana Yolu Askeri Dinlenme Tesisleri'ne kadar uzanan bölgede yer alan 74 parseldeki imar sorunuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bu parseldeki planlamaya itirazlarda bulunan kişilerle uzlaşmaya vararak sorunu çözdüklerini aktaran Şimşek, şöyle konuştu:

"74 parsel Gölbaşı'nın kurulduğu alandır ve bu alan yıllardır ilçemizin kalkınmasına, büyümesine ve yapılaşmasına engel olmuştur. O dönemden bu döneme kadar bütün belediye başkanları bununla mücadele etmiştir. Hepsine de emeklerinden dolayı teşekkür ederim. 2019 seçimlerinde özellikle Karşıyaka ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde her gittiğimiz evde bu sorun dile getiriliyordu. Biz de bu konuda özerimize düşeni yapacağımızı söylemiştik. Belediye başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz ve bürokratlarımızın katkılarıyla 74 parselin çözümünü yaptık ve vatandaşlarımızın tamamının tapusunu aldık."

Sorunun kalıcı olarak çözüldüğünü, bugünden itibaren artık inşaat ruhsatlarının verilebileceğini aktaran Şimşek, bu parselde üç okul için alan açtıklarını da aktardı.

Şimşek, tüm vatandaşlarının yeni yılını kutladığını da sözlerine ekledi.

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Ramazan Şimşek, Haymana, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gölbaşı'nda 74 parseldeki imar planı sorunu çözüldü - Son Dakika
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