Gölde yüzerken altın külçesi buldu! 6 ay sonra servet onun oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Gölde yüzerken altın külçesi buldu! 6 ay sonra servet onun oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gölde yüzerken altın külçesi buldu! 6 ay sonra servet onun oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 16 yaşındaki bir kız, gölde yüzerken suyun dibinde yaklaşık 500 gram ağırlığında altın külçesi buldu. Yaklaşık 18 bin 500 dolar değerindeki altını polise teslim eden genç kız, sahibinin bulunması için 6 ay bekledi. Ancak kimse ortaya çıkmayınca külçe yasal olarak kendisine verildi. Altının göle nasıl geldiği ise gizemini koruyor. 2015 yılında yaşanan olay, dış basında yeniden gündeme geldi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Königssee Gölü'nde ailesiyle tatil yapan 16 yaşındaki bir kız, yüzdüğü sırada suyun yaklaşık 2 metre altında parlayan bir cisim fark etti.

Merakına yenik düşerek suya dalan genç kız, çıkardığı cismin sıradan bir metal parçası değil, altın külçesi olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Yaklaşık yarım kilogram ağırlığındaki külçeyi yanında götürmek yerine polise teslim eden genç kızın davranışı, yetkililer tarafından örnek gösterildi.

ALTININ ÜZERİNDEKİ SERİ NUMARASI İNCELENDİ

Polis ekipleri, altının gerçek sahibine ulaşmak amacıyla araştırma başlattı. Üzerinde Degussa markası bulunan külçenin geçmişi ve seri numarası incelemeye alındı.

Alman kriminal polisinin yaptığı incelemelerde, külçenin üzerindeki kimlik numarasının daha önce silindiği, ancak uzmanların numarayı yeniden görünür hale getirmeyi başardığı belirtildi.

Buna rağmen altının herhangi bir suçla bağlantısı tespit edilemedi ve gerçek sahibine ulaşılamadı.

6 AY BOYUNCA KİMSE SAHİPLENMEDİ

Alman yasalarına göre bulunan değerli eşyaların gerçek sahiplerinin hak talebinde bulunabilmesi için belirli bir bekleme süresi uygulanıyor.

Genç kızın polise teslim ettiği altın külçesi de 6 ay boyunca muhafaza edildi. Ancak bu süre içerisinde altının kendisine ait olduğunu kanıtlayan herhangi biri ortaya çıkmadı.

Bunun üzerine yetkililer, yaklaşık 500 gramlık külçenin mülkiyetini onu bulan genç kıza devretti.

ALTININ GÖLE NASIL GELDİĞİ HALA BİLİNMİYOR

Altının gölün dibine nasıl ulaştığı ise olayın en dikkat çekici ayrıntısı oldu. Külçenin kazara mı düşürüldüğü yoksa biri tarafından bilerek mi suya bırakıldığı belirlenemedi.

Genç kızın dürüstlüğü sayesinde polise teslim edilen altın, sahibinin bulunamaması üzerine yeniden kendisine verildi.

OLAYIN 10 YIL ÖNCE YAŞANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Son günlerde yeniden haberleştirilen olayın aslında 7 Ağustos 2015'te yaşandığı, altının ise 2016 yılında genç kıza verildiği belirlendi. Alman basınındaki güncel yayınlar, yıllar önce yaşanan bu sıra dışı olayı yeniden gündeme taşıdı. Dolayısıyla gelişme yeni bir altın keşfi değil, geçmişte yaşanmış bir olayın yeniden haberleştirilmesi niteliğinde.

AlmanyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Orta Doğu’da savaş genişliyor Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor Orta Doğu'da savaş genişliyor! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
Karasu’da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı’nda evler ve tarlalar su altında Karasu'da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı'nda evler ve tarlalar su altında
Sivas’tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL’den alıcı buluyor Sivas'tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL'den alıcı buluyor
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar 5 yılı geçiren parasını alamayabilir Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
16:09
Fenerbahçe’den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
15:55
Nihat Kahveci’den Galatasaray’a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
15:37
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
15:11
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
14:34
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi
Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
14:17
İstanbul Pendik’te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
14:08
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı
14:07
İsyan ateşi büyüyor Milano’nun ünlü meydanı savaş alanına döndü
İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü
12:52
Böyle ölüm görülmedi Rahibin son anları kamerada
Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 16:23:40. #7.12#
SON DAKİKA: Gölde yüzerken altın külçesi buldu! 6 ay sonra servet onun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei