Görenler anlam veremedi! Para meselesi sebebiyle tartıştığı kişiyi bıçaklayan şahıs, yaralıya müdahale ederek ambulansın gelmesini bekledi

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde aralarında para alışverişi yüzünden husumet bulunan Ahmet Güner ile Gürkan T., sokak arasında karşılaştı.

KAVGADA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Burada tartışan ikili, birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada Ahmet Güner sol koltuk altından bıçakla yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

AMBULANS GELENE KADAR TAMPON YAPTI

Bu sırada Gürkan T., yaraladığı Ahmet Güner'in yarasına tampon yapıp ambulans gelene kadar ayakta kalmasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, müdahale ettiği Güner'i ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ise olay yerinde bekleyen Gürkan T.'yi gözaltına aldı. Gürkan T.'nin de sağ elinin işaret parmağından yaralandığı belirlendi.

"ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA YARDIM ETTİ"

Kavgayı görenlerden Erkan Adaşıroğlu, "Kavga ettiklerini gördük, olayın gerçekleşmesi 3-5 saniye içinde oldu. Daha sonra arkadaş yaralıya yardım etti, tampon yaptı, ayakta tuttu. Çok ilginç bir olaydı. Aralarında küçük bir para mevzusu olmuş. Önce bıçakladı, sonra yardım etti" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA



Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ahmet Güner'in Gürkan T.'nin yanına gelip kafa atması, daha sonra ikilinin bıçakla birbirlerine saldırması, Gürkan T.'nin bıçakla yaraladığı arkadaşının yarasına tampon yapıp yardım etmesi görüntülerde yer aldı.