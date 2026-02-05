Görümlü'de Asker Uğurlama Töreni - Son Dakika
Görümlü'de Asker Uğurlama Töreni

05.02.2026 15:49
Görümlü Beldesi'nde 43 genç için halaylı ve yemekli asker uğurlama programı düzenlendi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nde vatani görevini yapacak 43 genç için halaylı ve yemekli asker uğurlama programı düzenlendi.

Görümlü Beldesi'nde askere gidecek gençler için halaylı eğlence ve yemek programı tertiplendi. 2006/2 tertip olarak silah altına alınacak 43 genç onuruna düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Programa Görümlü Belediye Başkanı Şükrü Bakış, Görümlü Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Serkan Görür, Görümlü Karakol Komutanı Üsteğmen Kemal Yıldırım, askerler ve asker adayları katıldı.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı programda asker adayları halaylar çekerek doyasıya eğlendi. Etkinliğin ardından Görümlü Belediyesi'ne ait bahçede asker adayları ile birlikte yemek programı düzenlendi. Tabur komutanı ve protokol üyeleri askerlerle aynı sofrada bir araya geldi.

Programda konuşan Görümlü Belediye Başkanı Şükrü Bakış, asker uğurlamanın kendileri için bir gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Askere giden Mehmetçiklerimizin her zaman yanındayız. Vatan ve bayrak sevgimizi kelimelerle anlatmaya gerek yok. Gençlerimizi vatani görevlerine uğurlamaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Bayrağımızın altında gururla yaşıyoruz" dedi.

Asker adayı Recep Tan ise, "Bayrağımızın altında görev yapacak olmaktan gurur duyuyorum. Belediye başkanımız sağ olsun, bizler için güzel bir program ve yemek düzenledi. Eğlencelerle, halaylarla uğurlanıyoruz. Kendisine minnettarız" ifadelerini kullandı. )

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: DHA

