Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta\'nın fiyatları Ali Koç\'un bile isyan ettirmiş

05.01.2026 09:43  Güncelleme: 09:46
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yüksek fiyat uyguladığına dair paylaşımlar yapılan ''Bedri Usta'' isimli restoran hakkında resen soruşturma başlattı. Tartışmalar sürerken, Ali Koç'un 2023'te Bedri Usta'yla yaptığı ve fiyatlara dikkat çektiği diyalog da yeniden gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Bedri usta' isimli restoran hakkında sosyal medya mecralarında yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayınlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olayın yankıları sürerken eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Bedri Usta'nın fiyatlarından Ali Koç bile rahatsız olduğu ortaya çıktı.

İşte 2023 yılında Ali Koç ve Bedri Usta arasında geçen diyalog;

  • Okuma yazmam yok başkanım.
  • O yüzden mi fiyatların çok yüksek?

