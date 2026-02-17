Gözaltındaki ünlülerin evlerinden neler çıktı neler - Son Dakika
Yaşam

Gözaltındaki ünlülerin evlerinden neler çıktı neler

Gözaltındaki ünlülerin evlerinden neler çıktı neler
17.02.2026 09:54
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kemal Doğulu, Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu da var. 17 şüphelinin evinde yapılan aramalarda toplam 52,46 gram uyuşturucu madde bulundu.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında aralarında şarkıcılar Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve sosyal medya fenomeni Kemal Doğulu'nun bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

EVLERİNDE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda 17 şüphelinin evlerinden toplamda 52,46 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

İSİM İSİM GÖZALTI LİSTESİ

  • İsmail Hacıoğlu
  • Murat Dalkılıç (Şarkıcı)
  • Kaan Tangöze (Duman Grubu Solisti)
  • Hakan Tunçelli (Terzi isimli mekan işletmecisi)
  • Murat Cevahiroğlu
  • Barış Talay
  • Hakan Kakız
  • Kemal Doğulu
  • Murat Öztürk (Bonivex isimli işletme sahibi)
  • Murathan Kurt (Züber isimli firma ortağı)
  • Nailcan Kurt (Züber isimli firma ortağı)
  • Alihan Taşkın
  • Tolga Sezgin
  • Ramazan Bayar
  • Aygün Aydın
  • Buse Görkem Narcı
  • Furkan Koçan

ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDEN 52,46 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak bir süredir yürüttüğü "kamuoyunca bilinen şahıslara" yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Soruşturma evrakı kapsamındaki deliller ve gelinen aşamaya göre atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen (25) şüpheliden (17)'si, bugün saat:02.00'da icra edilen eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aramalar sonucunda muhtelif şüphelilerden toplamda 52,46 gram "marihuana" maddesi ele geçirilmiş olup, henüz yakalanamayan (8) şüphelinin yakalanmaları çalışmalarına devam edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın her türlü suç ve suçlu ile mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.

