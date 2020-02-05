Gulca katliamının 23. yıl dönümü - Son Dakika
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Gulca katliamının 23. yıl dönümü

7 saat önce

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkin Beğ Uygurtürk, Gulca katliamının 23. yıl dönümünü unutmadıklarını ve yaşanan acıların tazeliğini koruduğunu bildirdi.

Gulca katliamının 23. yıl dönümü, System.String[]

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkin Beğ Uygurtürk, Gulca katliamının 23. yıl dönümünü unutmadıklarını ve yaşanan acıların tazeliğini koruduğunu bildirdi.

Uygurtürk, yaptığı yazılı açıklamada, Müslüman Uygur Türklerinin bağımsızlık mücadelesini her an sürdüreceğini belirtti.

Yaşanan olayların üzerinden 23 yıl geçtiğini aktaran Uygurtürk, şunları kaydetti:

"Tarih 5 Şubat 1997'yi gösterdiği gün Doğu Türkistan'ın Gulca vilayetinde yaşananlar Uygur Türklerinin direniş ve diri kaldığının bir sembolüdür. Uluslararası Af Örgütü verilerine göre olay esnasında 100'den fazla kişi ateşli silah ile hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi eksi 30 derece soğukta üzerilerine sıkılan tazyikli su neticesinde ıslak vaziyette bekletilmiş ve maalesef orada donarak hayatlarını kaybetmişlerdi."

Uygurtürk, aradan geçen zamana rağmen acıların tazeliğini koruduğunu ifade etti.

Doğu Türkistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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