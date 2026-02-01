Güller ve Günahlar'da Şok Finale Doğru - Son Dakika
Güller ve Günahlar'da Şok Finale Doğru

Güller ve Günahlar\'da Şok Finale Doğru
01.02.2026 12:19
Küçük Kader'in kaybolmasıyla Güller ve Günahlar dizisi, izleyicileri ekran başına kilitledi.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, reytinglerde yine birinciliğe koştu. Bölüm finalinde küçük Kader'in ortadan kaybolması ve gizemli bir kadın tarafından götürülmesi, izleyiciyi ekran başına kilitledi.

ZEYNEP VE MUSTAFA ARASINDA HESAPLAŞMA

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelen dizide Zeynep, Mustafa ile yüzleşti. Ömer hakkındaki gerçeği sakladığı için onu doğum gününden gönderdi. Aynı saatlerde Ebru'nun Cihan'ın kasasından para alırken Sedef'e yakalanması yeni bir krizi tetikledi. Sedef durumu Serhat'a bildirdi ancak Serhat, Zeynep'in doğum gününün gölgelenmemesi için gerçeği sakladı.

BERRAK'TAN TEHLİKELİ HAMLELER

Berrak, Serhat'a dava açarak otelden pay istedi. Tibet'ten gelen evlilik teklifi Berrak'ı daha da köşeye sıkıştırdı. Öte yandan Azra, Mustafa'nın annesi için Tibet'ten senetle borç aldığını öğrenirken, Sevim'in Cihan ve Ebru'yu evde yalnız yakalamasıyla evde büyük bir kriz patlak verdi.

İLK MAAŞLA BALIK EKMEK SEFASI

İlk maaşını alan Zeynep, Serhat'a verdiği sözü tutarak onu Galata Köprüsü'nde balık ekmek yemeye davet etti. İkili İstanbul sokaklarında romantik anlar yaşadı.

KADER ORTADAN KAYBOLDU

Evde yaşanan tartışma sırasında Zeynep'in "Keşke bu eve hiç gelmeseydim" sözlerini duyan Kader evi terk etti. Otobüs durağında yalnız başına bekleyen Kader'in yanına gelen gizemli bir kadın, ona adıyla seslenerek babasına götüreceğini söyledi. Eve döndüklerinde Kader'i bulamayan Zeynep ve Serhat, küçük kızı sokak sokak aramaya başladı.

TÜM KATEGORİLERDE YİNE BİRİNCİ

Heyecanın zirve yaptığı Güller ve Günahlar, tüm izleyici kategorilerinde geceyi lider bitirdi. Tüm Kişiler'de izlenme oranı 9.02 ve izlenme payı 23.26 olarak kayıtlara geçen yapım, AB'de 6.81 izlenme oranı ve 18.88 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8.27 izlenme oranı ve 21.34 izlenme payına ulaştı.

NGM İmzalı Güller ve Günahlar yeni bölümleriyle her cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Televizyon, Güncel, Son Dakika

Televizyon, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Güller ve Günahlar'da Şok Finale Doğru - Son Dakika
