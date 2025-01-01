Güneş Açtı, İstanbullular Plajda

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(İSTANBUL)- Günlerdir devam eden yağışlı ve soğuk havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte İstanbullular, Büyükçekmece sahillerine akın etti.

2025'e, günler sonra yüzünü gösteren güneşle uyanan İstanbullular, Büyükçekmece kordon boyunda denizin ve güneşin tadını çıkardı.Kimileri Büyükçekmece kordon boyunda yürüyüş yaparken, kimileri de kumsallarda oturdu.

Çocukların tercihi ise yine Büyükçekmece'deki parklar oldu.