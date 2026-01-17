Güngören\'de Sırtından Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

GÜNGÖREN'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, " Yasemin Hanım ile görüştüm, yüz yüze de görüşeceğiz. Kendisi müsait olduğu zaman gelecek. Benim oğlumun başına da geldi, 24 yıl ya, 24 yıl hiçbir şey değil. Alınan karar o kadar az ki, 24 yıl hangi anneye yeter? O canilere 'insan' bile diyemem, gün yüzü görmemesi lazım" dedi. Atlas'ın halası Şaziye Pamuk tehdit mesajları iddiasına ilişkin "Emniyetimizin her konuda bilgisi var, desteği var bize, Allah razı olsun. Siber Ağ ilgileniyor" dedi.

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç(15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı.

'BAŞKA AİLELERİN CANI YANSIN İSTEMİYORUM'

Anne Gülhan Ünlü, "Destekleri için herkese teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'nin arkamda olduğunu, yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Bu yaştaki çocukların ailelerinin de bu durumdan sorumlu olduğunu düşünüyorum. Eğer aileler kendileri ceza alırlarsa bu korkuyla en azından bizler gibi ailelerin canlarını yakmazlar. Çünkü onlar kendilerini düşünüyorlar, onlar kendi çocuklarını bile düşünmüyorlar. Benim çocuğumun canı yandı, benim çocuğum öldü, benim canım yandı, başka ailelerin canı yansın istemiyorum. O yüzden 10 yıl sonra bu insanlar 25 yaşında olarak çıkacak. 25 yaşında bir insanı hiç zapt edemeyecekler. 15 yaşındaki bir insanı zapt edemeyen, 25 yaşında kim bilir neler yapacak. Bu çok büyük bir tehlike. Bunlar çocuk değiller, bunlar normal insanlar değiller. Bunları halkın içerisine karıştırmayın. Sahip çıkalım çocuklarımıza lütfen" ifadelerini kullandı.

'YASEMİN MİNGUZZİ İLE GÖRÜŞTÜM ZİYARETE GELECEK'

Gülhan Ünlü, "Yasemin Hanım ile görüştüm, yüz yüze de görüşeceğiz. Kendisi müsait olduğu zaman gelecek. Yine aynı vaka kendini parçaladı. Benim oğlumun başına geldi, 24 yıl ya, 24 yıl hiçbir şey değil. Hiç alınan karar o kadar az ki, 24 yıl hangi anneye yeter? O canilere 'insan' bile diyemem, o canilerin gün yüzü görmemesi lazım. Atlas'tan sonra bir başkasının olmasını istemiyorsanız onlara bir daha gün yüzü göstermemeniz gerekiyor. Sadece adalet, tek istediğimiz bu. Adalet yerini bulsun ama zamanında bulsun. Zamanında olmayan adalet, adalet midir diye soruyorum ben burada" şeklinde konuştu

'TEHDİT MESAJLARI KONUSU EMNİYETTE'

Kendilerine yöneltilen tehdit mesajları iddiasına ilişkin konuşan Hala Şaziye Pamuk, "Emniyet ilgileniyor. Onlarla ilgili bizim çok fazla bir bilgimiz yok. O konu tamamen emniyette. Emniyetimizin her konuda bilgisi var, desteği var bize, Allah razı olsun. Siber Ağ ilgileniyor. Biz bundan başka bir şey bilmiyoruz şu an" diye konuştu

'BİZİM EVLADIMIZI KATLEDEN ÇOK AĞIR CEZALAR ALSIN'

Hala Şaziye Pamuk" Kanunlarımızın biraz değişmesi gerekiyor. Bu tip suçluların 5 yıl, 7 yıl yatıp 20-21 yaşında çıkıp tekrar can yakmalarına izin vermesinler. Bizim canımız çok yandı. Çok ağır cezalar versinler ki insanlar korksun, can yakmaktan korksun. Kimsenin canını yakmasın. Diyelim ki karar çıktı, devletimiz ağır suçla yargıladı ve ceza aldı. Bizim Atlas'ımızı katleden bundan etkilenecek mi? Bu da bizim için çok önemli. Lütfen karar alırken de bizim Atlas'ımızı da düşünsünler, kendi evlatları gibi düşünsünler ve gerekirse geriye dönük kararları alsınlar; bizim evladımızı katleden de çok ağır cezalar alsın, kurtulmasın. Yani şu an aldıkları karar belki bizim evladımıza yaramazsa ben ne yaparım? Başkalarına yarasın evet ama ne olur bizim evladımıza da yarasın" dedi.