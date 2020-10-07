Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|8,61
|8,04
|7,09
|Hektaş
|13,24
|12,68
|4,42
|Odaş Elektrik
|3,39
|3,27
|3,67
|Net Holding
|2,59
|2,50
|3,60
|Netaş Telekomünikasyon
|23,02
|22,26
|3,41
|Enerjisa Enerji
|9,28
|8,99
|3,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,16
|28,50
|2,32
|Doğuş Otomotiv
|15,92
|15,59
|2,12
|Arçelik
|24,20
|23,78
|1,77
|Halk GMYO
|2,38
|2,34
|1,71
|Torunlar GMYO
|3,76
|3,70
|1,62
|Enka İnşaat
|7,16
|7,05
|1,56
|Logo Yazılım
|98,20
|96,70
|1,55
|Alarko GMYO
|17,84
|17,57
|1,54
|Vestel
|17,53
|17,27
|1,51
|Ege Endüstri
|763,00
|752,00
|1,46
|Good-Year
|5,59
|5,51
|1,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,58
|33,10
|1,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,25
|12,08
|1,41
|GSD Holding
|2,24
|2,21
|1,36
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi