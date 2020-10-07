Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 8,61 8,04 7,09 Hektaş 13,24 12,68 4,42 Odaş Elektrik 3,39 3,27 3,67 Net Holding 2,59 2,50 3,60 Netaş Telekomünikasyon 23,02 22,26 3,41 Enerjisa Enerji 9,28 8,99 3,23 Alcatel Lucent Teletaş 29,16 28,50 2,32 Doğuş Otomotiv 15,92 15,59 2,12 Arçelik 24,20 23,78 1,77 Halk GMYO 2,38 2,34 1,71 Torunlar GMYO 3,76 3,70 1,62 Enka İnşaat 7,16 7,05 1,56 Logo Yazılım 98,20 96,70 1,55 Alarko GMYO 17,84 17,57 1,54 Vestel 17,53 17,27 1,51 Ege Endüstri 763,00 752,00 1,46 Good-Year 5,59 5,51 1,45 ARD Bilişim Teknolojileri 33,58 33,10 1,45 Kordsa Teknik Tekstil 12,25 12,08 1,41 GSD Holding 2,24 2,21 1,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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