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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 344.219.982 Sasa Polyester 300.507.928 Türk Hava Yolları 241.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|344.219.982
| Sasa Polyester
|300.507.928
|Türk Hava Yolları
|241.687.819
|ASELSAN
|195.232.944
|Petkim
|171.790.425
|Pegasus
|168.605.589
|Yapı ve Kredi Bankası
|164.835.122
|Tüpraş
|155.349.339
|İpek Doğal Enerji
|140.066.502
| Koza Altın
|119.455.433
|Eczacıbaşı İlaç
|116.487.412
|İş Finansal Kiralama
|102.899.689
|Akbank
|92.062.973
|Kardemir (D)
|80.847.031
|Koza Madencilik
|70.101.143
|Karsan Otomotiv
|67.037.068
|Arçelik
|61.780.710
| İş Bankası (C)
|60.933.237
|Vakıflar Bankası
|58.393.242
|Ereğli Demir Çelik
|55.784.667
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:24 Kaynak: AA
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