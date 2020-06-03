Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.057.929.943
|ASELSAN
|680.583.288
|Emlak Konut GMYO
|429.333.085
|Türk Hava Yolları
|419.907.776
|Akbank
|336.927.569
|Eczacıbaşı İlaç
|283.855.044
|Ereğli Demir Çelik
|276.189.813
|Güneş Sigorta
|252.372.273
|Vakıflar Bankası
|229.157.342
|Anadolu Efes
|226.294.483
|Tekfen Holding
|225.979.474
|Tüpraş
|207.896.812
|Yapı ve Kredi Bankası
|199.524.117
|Petkim
|188.655.791
|İş Bankası (C)
|145.829.377
|Karsan Otomotiv
|145.177.937
|İş Finansal Kiralama
|143.105.653
|Gübre Fabrikaları
|142.050.878
|Halkbank
|129.295.689
|Arçelik
|116.906.704