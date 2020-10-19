Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.258
|0,52
|BIST ANKARA
|2.230
|0,46
|BIST ANTALYA
|1.751
|3,92
|BIST BALIKESİR
|1.638
|1,51
|BIST BURSA
|3.544
|-0,87
|BIST DENIZLI
|3.041
|0,84
|BIST ISTANBUL
|1.323
|0,86
|BIST IZMIR
|2.913
|0,40
|BIST KAYSERI
|7.156
|2,45
|BIST KOCAELI
|2.610
|-0,01
|BIST KONYA
|2.305
|3,16
|BIST TEKIRDAĞ
|8.168
|4,81
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi