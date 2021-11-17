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Gürcistan Cumhurbaşkanı'na göre tutuklu Saakaşvili'nin onurunun korunması gerekiyor - Son Dakika

Gürcistan Cumhurbaşkanı'na göre tutuklu Saakaşvili'nin onurunun korunması gerekiyor

17.11.2021 19:32
Gürcistan Cumhurbaşkanı'na göre tutuklu Saakaşvili'nin onurunun korunması gerekiyor

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınmasından bu yana açlık grevini sürdüren eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin onurunun korunması gerektiğini belirtti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınmasından bu yana açlık grevini sürdüren eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin onurunun korunması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, bir hafta süren yurt dışı temaslarını değerlendirdiği basın toplantısında tutuklu Saakaşvili hakkında son günlerde yaşanan gelişmelere de değindi.

Zurabişvili, Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresince, Saakaşvili'nin 8 Kasım'da tutulduğu Rustavi kentindeki 12. hapishaneden başkent Tiflis'te bulunan 18. hapishaneye ait hastaneye nakledilmesine karşı çıktığı görüntülerin paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce eski Cumhurbaşkanı'nın itibarı, davranışı ne olursa olsun korunmalıdır çünkü eski Cumhurbaşkanı hala bir şekilde devlete ilişkilidir ve bu statüye saygı gösterilmelidir. Dolayısıyla, bu onur ve haysiyete saygısızlık eden görüntülerin yayılması, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak benim için asla kabul edilemez."

Saakaşvili'nin iktidarda olduğu dönemlerde hapishanedeki mahkumlara haksızlık yapıldığını belirten Zurabişvili, hükümetin aynı hataları tekrarlamaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Destekçilerinin, Saakaşvili'nin hapishane hastanesinden daha donanımlı sivil bir sağlık kurumuna nakledilmesini talep ettiklerini hatırlatan Zurabişvili, eski Cumhurbaşkanı'nın sıradan bir tutuklu olmadığını ve onun nakledilmesinin güvenlik tehditleri yaratabileceğini savundu.

Saakaşvili'nin ülkeye yasa dışı olarak girdiğini aktaran Zurabişvili, gerek onun sağlığı, gerek diğer gelişmelerle ilgili detayların kamuoyuna şeffaf bir şekilde iletilmesinin ülkenin istikrarı açısından önemli olduğunu kaydetti.

Zurabişvili, ayrıca daha önce yaptığı açıklamalarında, Saakaşvili'ye asla af çıkarmayacağını ve onun yargılanması gerektiğini vurgulamıştı.

Saakaşvili ile ilgili görüntülerin paylaşılması

Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi, Saakaşvili'nin 8 Kasım'da tutulduğu Rustavi kentindeki 12. hapishaneden başkent Tiflis'teki 18. hapishaneye ait hastaneye nakledilmesine karşı çıktığı görüntüleri 11 Kasım'da paylaşmıştı

Öte yandan, Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze, Saakaşvili'nin hapishaneye ait hastaneye girmeye karşı çıktığını, içeride olay çıkardığını ve hastane malzemelerine zarar verdiğini açıklamıştı.

Mihail Saakaşvili ise hastaneye nakledilmesi sırasında kendisine şiddet uygulandığını bildirmişti.

Saakaşvili daha önce yaptığı açıklamalarda da hapishaneye ait bir hastanenin güvenli olmadığını savunarak, buraya kaldırılmasına karşı çıkmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan Cumhurbaşkanı'na göre tutuklu Saakaşvili'nin onurunun korunması gerekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan Cumhurbaşkanı'na göre tutuklu Saakaşvili'nin onurunun korunması gerekiyor - Son Dakika
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