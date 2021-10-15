650 KİLO HURMA ÇALDI, YAKALANDI - Son Dakika

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kurutulmaya bırakılmış 650 kilogram hurma çalan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Ovacık Mahallesinde önceki gün Rafet Özcan'a ait bahçede kurutulmaya bırakılan 650 kilogram hurma, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Özcan, jandarmaya ihbarda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Honaz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık şüphelisini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, hurmaları çalan kişinin Kadir K. (48) olduğunu tespit etti. Kamera kayıtlarında Kadir K.'nın sahibi olduğu minibüsle çevredeki güvenlik kamera kameralarının önünden geçtiği görüntülerde yer aldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir K., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadir K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HURMALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Çiftçi Rafet Özcan, hurmalarını bulup, teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür ederek, Cennet elması olarak bilinen hurmaların bahçemde çalınmıştı. Jandarma kısa sürede bulup, bana teslim etti dedi.