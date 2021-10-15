Üye Girişi
650 KİLO HURMA ÇALDI, YAKALANDI - Son Dakika

650 KİLO HURMA ÇALDI, YAKALANDI

15.10.2021 20:16
650 KİLO HURMA ÇALDI, YAKALANDI

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kurutulmaya bırakılmış 650 kilogram hurma çalan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kurutulmaya bırakılmış 650 kilogram hurma çalan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Ovacık Mahallesinde önceki gün Rafet Özcan'a ait bahçede kurutulmaya bırakılan 650 kilogram hurma, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Özcan, jandarmaya ihbarda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Honaz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık şüphelisini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, hurmaları çalan kişinin Kadir K. (48) olduğunu tespit etti. Kamera kayıtlarında Kadir K.'nın sahibi olduğu minibüsle çevredeki güvenlik kamera kameralarının önünden geçtiği görüntülerde yer aldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir K., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadir K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HURMALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Çiftçi Rafet Özcan, hurmalarını bulup, teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür ederek, Cennet elması olarak bilinen hurmaların bahçemde çalınmıştı. Jandarma kısa sürede bulup, bana teslim etti dedi.

650 KİLO HURMA ÇALDI, YAKALANDI
650 KİLO HURMA ÇALDI, YAKALANDI
650 KİLO HURMA ÇALDI, YAKALANDI

Jandarma, Ovacık, Honaz, Hurma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 650 KİLO HURMA ÇALDI, YAKALANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstatistikler büyük bir titizlikle hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu 20:15 İstatistikler büyük bir titizlikle hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu 19:56 Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu İstanbul'da ilk gol geldi! Kalecinin hatasını golcü futbolcu affetmedi 18:59 İstanbul'da ilk gol geldi! Kalecinin hatasını golcü futbolcu affetmedi
Esnaf gezisinde Ali Babacan'a sert tepki! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu 18:26 Esnaf gezisinde Ali Babacan'a sert tepki! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu 17:59 Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğrencilerin 17:27 Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğrencilerin "Okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi 17:17 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik 17:07 Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik

Son Dakika Haberleri
18:48 Kayseri'de bir kadın, misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti
18:20 PSG, Messi'yi bile gölgede bırakacak transferi bitiriyor
18:17 Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu
18:11 Son zamlarla benzin ve motorin arasında bir fark kalmadı
17:59 Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu
17:37 Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı
17:36 Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor
17:16 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi
17:15 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
17:09 Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı
2022'de Türkiye Grand Prix'si koşulacak mı? Formula 1'de gelecek yılın takvimi netleşti 2022'de Türkiye Grand Prix'si koşulacak mı? Formula 1'de gelecek yılın takvimi netleşti         
20:45
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Hakkari'de 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı Hakkari'de 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı         
19:19
Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak         
18:33
Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu         
18:17
Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı         
17:37
Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz haliyle alışveriş turuna çıktı Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz haliyle alışveriş turuna çıktı         
17:25
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı         
16:52
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı         
15:22
Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart         
14:43
10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü         
14:34
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 20:51:52. #1.13#
SON DAKİKA: 650 KİLO HURMA ÇALDI, YAKALANDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement