Üye Girişi
Kağıthane'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kağıthane'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

28.10.2021 18:52
Kağıthane'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kağıthane'de İETT otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kağıthane'de İETT otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM- Okmeydanı bağlantı yolu Nurtepe istikametinde seyir halinde olan İETT otobüsü ile önünde ilerleyen otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü hafif yaralanırken kazanın olduğu istikamette trafik yoğunluğu oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ambulansta müdahale etti.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

TEM Otoyolu, Kağıthane, Otomobil, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi 18:35 Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi Sevgilisini öldürdükten sonra taksiyle emniyete gitti, katil zanlısını götüren taksici cinayet anını anbean anlattı 17:37 Sevgilisini öldürdükten sonra taksiyle emniyete gitti, katil zanlısını götüren taksici cinayet anını anbean anlattı Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah 17:20 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah
İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı 17:04 İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp 16:09 Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp "Hatırlamıyorum" diyen caninin, ifadesi ortaya çıktı: Kıskandığı için kavga ediyorduk Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor 15:58 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 14:50 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor

Son Dakika Haberleri
18:36 Galatasaray'da Sacha Boey hızının kurbanı oldu! Kulüp doktoru bile dönüş tarihini bilemiyor
18:34 Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi
18:34 Türkiye'nin yeni İHA'sı 'UÇBEY ilk kez sahaya çıktı! İşte 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri
17:23 Beşiktaş'ta deprem! Josef de Souza Hatayspor maçında sahaya çıkmayacak
17:19 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah
17:04 İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı
16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü
16:57 Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme
16:12 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor
16:10 Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Galatasaray'da Sacha Boey hızının kurbanı oldu! Kulüp doktoru bile dönüş tarihini bilemiyor Galatasaray'da Sacha Boey hızının kurbanı oldu! Kulüp doktoru bile dönüş tarihini bilemiyor         
18:36
Türkiye'nin yeni İHA'sı 'UÇBEY ilk kez sahaya çıktı! İşte 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri Türkiye'nin yeni İHA'sı 'UÇBEY ilk kez sahaya çıktı! İşte 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri         
18:34
Bülent Ersoy'un orkestrası tahliye edildi! Hedeflerinde yine Diva vardı Bülent Ersoy'un orkestrası tahliye edildi! Hedeflerinde yine Diva vardı         
17:28
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'tan itibaren başlıyor: Takmayana 846 TL cezası var         
17:07
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız         
15:56
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı         
22:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 18:57:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement