Kilis'te tarımsal kooperatifin kapısını çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ekipler, kapıyı M.N.K. ve M.G'nin çaldığını ve şehir merkezinde bulunan hurdacı Y.B'ye sattıklarını tespit etti.

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