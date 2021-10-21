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Nörobilim Uzmanı Özdemir: Dijital dünya algılarımızı yönetiyor - Son Dakika

Nörobilim Uzmanı Özdemir: Dijital dünya algılarımızı yönetiyor

21.10.2021 10:51
Nörobilim Uzmanı Özdemir: Dijital dünya algılarımızı yönetiyor

Nörobilim uzmanı ve marka danışmanı Roberto Murat Özdemir, dijital içeriklerin önemine dikkat çekerek, "Bir yerde bu içeriklere denk gelen zihin, onu asla unutmuyor ve sıradaki tercihini ondan yana kullanıyor.

Nörobilim uzmanı ve marka danışmanı Roberto Murat Özdemir, dijital içeriklerin önemine dikkat çekerek, "Bir yerde bu içeriklere denk gelen zihin, onu asla unutmuyor ve sıradaki tercihini ondan yana kullanıyor. Bu demek oluyor ki dijital dünya, beynimize karşı kontrol mekanizması olarak kullanılabiliyor. Yani dijital dünya algılarımızı yönetiyor" dedi.

Roberto Murat Özdemir, 'Bu dünya nasıl yönetilmeli?', 'Algı yönetimi kapsamında ürün ve hizmetlerimizi nasıl sunmalıyız?' gibi birçok soruya cevap vererek sırlarla dolu dijital dünyaya kapı araladı. Sinir bilimi (nörobilim) üzerine çeşitli çalışmalar yapan Roberto Murat Özdemir, insan beyninin, günlük hayatta ve özellikle iş yaşantısında tüm kararları etkilediğine dikkat çekerek, "Bir şeye karar verdiğinizi düşündüğünüzde bile, o seçim aslında çok önceden sizin adınıza yapılmış durumdadır. Beynin nelere odaklandığını ve nelerden hoşlandığını çok iyi bilmek gereklidir" ifadelerini kullandı.

Dijital ortamlarda üretilen içeriklerin son derece önemli hale geldiğine dikkat çeken Özdemir, şu bilgileri paylaştı:

"Dijital satış ve pazarlama kanalları artarken, rekabet ortamı genişliyor. Ancak şu bir gerçek ki; bu ortamda fark yaratanlar ayakta kalıyor! Bu farkı yaratmak için toplumun ilgi duyduğu durum ve olayları kullanıyorlar. Ortak bilinci etkileyen bir konu bir anda başka bir içerikte ya da görselde karşımıza çıkabiliyor. Bu durum, doğru zamanda, doğru yerde yapılan ürün birleştirmeleri ve yaratıcı içerikler ile mümkün olabiliyor."

"DİZİ VE FİLMLERİN BİR AMACI VAR"

Nörobilim uzmanı Özdemir, dijital içerikleri sunarken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Algı yönetimini bilmek, insan beyninin işleyişini tanımak, içerik üretimi konusunda ipuçları verir. Sayılar, renkler, kelimeler, sesler ve kullanılan tekrarlar, hibrit yani olan bir şey ile olmayan bir şeyi birleştirmek, yaratıcılık beynimizin çok sevdiği ve etkilendiği durumlardır. Sıradan içerikler, tasarımlar ya da basit kelimeler ile kurulan cümleler, onu tatmin etmeyecektir. Bu bakımdan önce kendi beyninizi tanıyın. Dikkatinizi çeken şeyler nelerdir? İnsanlar size nasıl satış yapıyor? Hangi duygu ve ihtiyaçlar algınızı o yöne çeviriyor? Bunları gözlemlemeye başladığınızda içerik üretimi konusunda algıya ve yaratıcılığa oynamış olacaksınız. Yani önce kendi algınızı keşfedin ve ortak bilinci kavrayın."

Roberto Murat Özdemir, izlenen tüm film ve dizilerin bir amaca hizmet ettiğine dikkat çekerek, "Dizi ve filmleri sadece eğlenmek amaçlı izlemeyin" uyarısında bulundu. Özdemir, "Odaklandığınız zaman verilmek istenen mesajın ve yaratılmak istenen algının farkına varacaksınız. Bir konunun hikayeleştirilerek servis edilmesi son derece önemlidir; çünkü insan doğasında hikayeler önemli yer tutar. Hikayeler empati kurmamızı ve o ürün ile ya da kişilerle bağ kurmamızı sağlar. Bağ kurmak ise algıyı yönetmenin en temel unsurudur" ifadelerini kullandı.

"SQUİD GAME, TEMEL YAŞAM KAYNAKLARINI HEDEF ALDI"

Özdemir, Netflix'in fenomen dizisi Squid Game'in başarısının sırrını da değerlendirdi. Squid Game'in 94 ülkede izlenme rekorları kırdığını hatırlatan Özdemir, "Dizinin kurgu ve hikayesinde ortak noktalar var! Para, hırs ve hayatta kalma mücadelesi… Bu üçlü, insan doğasının, yaşam amacının temelini oluşturuyor. Bunu bir de oyunla kurgulamak Z kuşağının da dikkatini çekti ve hedef kitlesi arttı. Dizinin hikayesi temel yaşam kaynaklarını hedef aldığı için aslında tüm kuşakların algısına hitap etmiş oldu. Yani bu durumda bir tesadüf yok" dedi.

"DİJİTAL DÜNYA BEYNİMİZE KARŞI KONTROL MEKANİZMASI OLARAK KULLANILABİLİYOR"

Roberto Murat Özdemir, sözlerinin sonunda şunları ifade etti:

"Nörobilim ışığı ile yaratıcılık ve teknoloji birleştiğinde ortaya akıl almaz büyüklükte algı yönetimi ve hipnotik içerikler çıkıyor. Bir yerde bu içeriklere denk gelen zihin, onu asla unutmuyor ve sıradaki tercihini ondan yana kullanıyor. Bu demek oluyor ki dijital dünya, beynimize karşı kontrol mekanizması olarak kullanılabiliyor. Yani dijital dünya algılarımızı yönetiyor. İçerikler, insan beyninin işleyişini bilmek ve algı yönetimini bilmek çok önemlidir. Dijital dünyayı bilmek ve ona hakim olmak zorundasınız. Burada yoksanız bile bulunmak zorundasınız."


Nörobilim Uzmanı Özdemir: Dijital dünya algılarımızı yönetiyor
Nörobilim Uzmanı Özdemir: Dijital dünya algılarımızı yönetiyor

Murat Özdemir, Squid Game, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nörobilim Uzmanı Özdemir: Dijital dünya algılarımızı yönetiyor - Son Dakika


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