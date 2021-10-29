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Organları bağışlanan genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Organları bağışlanan genç son yolculuğuna uğurlandı

29.10.2021 18:23
Organları bağışlanan genç son yolculuğuna uğurlandı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde trafik kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organları ailesi tarafından bağışlanan İsmail Bayram, toprağa verildi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde trafik kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organları ailesi tarafından bağışlanan İsmail Bayram, toprağa verildi.

Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan cenazesi alınan 27 yaşındaki Bayram'ın cenazesi, Yağlıdere ilçesi Günece Mahallesi Kertil mevkisindeki evinin önüne getirildi.

Yağlıdere Kaymakamı Kübra Kaplan, burada Bayram'ın yakınlarına taziyelerini iletti. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Bayram için aynı mevkideki eski bir ilkokulun bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Bayram'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kertil mevkisindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene Bayram'ın annesi Eyice ve babası Eşref Bayram ile yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

"Biz bir İsmail kaybettik, inşallah 6 kişiye umut oluruz"

İsmail Bayram'ın amcası Nazmi Bayram, AA muhabirine, yeğeninin evladından hiçbir farkı olmadığını söyledi.

Yeğeni İsmail'in beyin ölümünün gerçekleşmesiyle doktorların kendileriyle görüştüğünü aktaran Bayram, "Doktorlar 'baba vekilisin, organları bağışlamayı düşünüyor musunuz?' dediğinde annesi, babası ve kardeşleriyle görüşüp bağışlamaya karar verdik. İsmail'imizin böbreği, karaciğeri ve kalbini bağışladık. İnşallah bu organlar nakil bekleyen hastalara umut olur. Biz bir İsmail kaybettik, inşallah 6 kişiye umut oluruz." dedi.

Organları bağışlanan genç son yolculuğuna uğurlandı
Organları bağışlanan genç son yolculuğuna uğurlandı
Organları bağışlanan genç son yolculuğuna uğurlandı
Organları bağışlanan genç son yolculuğuna uğurlandı
Organları bağışlanan genç son yolculuğuna uğurlandı

Araştırma Hastanesi, İsmail Bayram, Yağlıdere, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Organları bağışlanan genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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