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Teknoloji'de Kadın Derneği'nden kadınlara yapay zeka eğitimi - Son Dakika

Teknoloji'de Kadın Derneği'nden kadınlara yapay zeka eğitimi

06.10.2021 13:28
Teknoloji'de Kadın Derneği'nden kadınlara yapay zeka eğitimi, System.String[]

Teknolojide Kadın Derneği, kadınların yapay zeka üretiminde rolünü artırmak ve teknolojinin üretim tarafında kadınların yer almasını teşvik etmek amacıyla özel bir eğitim programı başlattı.

Teknolojide Kadın Derneği, kadınların yapay zeka üretiminde rolünü artırmak ve teknolojinin üretim tarafında kadınların yer almasını teşvik etmek amacıyla özel bir eğitim programı başlattı. Program kapsamında kurumsalda çalışan kadın yöneticilerin yanı sıra yeni mezun genç kadınlar 4 ay boyunca dünyanın önde gelen online eğitim kuruluşlarından Udacity'nin çevrimiçi derslerine katılacak. Eğitimlerle yapay zeka yetkinliklerini geliştirecek olan yeni mezun katılımcılar, program sonunda destekçi firmalarda çalışma fırsatına kavuşacak.

Bilim ve teknoloji dünyasında kadınların potansiyellerini keşfetmesine yardımcı olmak, fırsat eşitliğini sağlayarak teknoloji sektöründe faaliyet gösteren kadın sayısını artırmak ve toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yenilikçi projelere imza atan Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) yapay zeka üretiminde kadınların rolünü artırmak amacıyla Türkiye'nin önde gelen markalarıyla birlikte kadınlara özel bir eğitim programı başlatıyor.

30 KADIN YÖNETİCİ VE 32 ÜNİVERSİTE MEZUNU KADINA YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

Program kapsamında 30 kadın yönetici ve 32 üniversite mezunu genç kadına 4 ay boyunca, dünyanın önde gelen online eğitim kuruluşlarından Udacity ile oluşturulan yapay zeka eğitimleri verilecek. 'Artificial Intelligence with Python' ve 'Deep Learning' ana başlıkları altında katılımcılar teknik eğitimlerin yanı sıra yine online ortamda gerçekleştirilecek canlı soru&cevap oturumlarına, 'soft skill' eğitimlerine, motivasyon konuşmalarına ve kariyer günü etkinliklerine katılacak. Bin 500'den fazla mentor ve alan uzmanının yer alacağı proje sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan 'Nanodegree Sertikası' verilecek. Eğitimlerle yapay zeka yetkinliklerini geliştirecek olan yeni mezun katılımcılar, program sonunda destekçi firmalarda çalışma fırsatına da kavuşacak.

YAPAY ZEKA EKONOMİSİ BÜYÜK POTANSİYEL BARINDIRIYOR

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, yapay zekanın hem iş dünyasında hem de yaşamın farklı alanlarında yoğun biçimde kullanıldığına dikkat çekerek, "Yapay zeka ekonomisi önümüzdeki dönemde büyük bir potansiyel barındırıyor. PwC tarafından yapılan araştırmalar, yapay zeka ekonomisinin boyutunun, 2030 yılına kadar 15,7 trilyon doları bulacağını öngörüyor. Aynı zamanda 2030'a kadar yapay zeka teknolojisi ile yerel ekonomilerde yüzde 26 oranında büyüme bekleniyor" diye konuştu.

Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı ile 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda yapay zeka alanında yol haritası niteliğindeki stratejisini açıkladığını hatırlatan Öney, 2025'te yapay zeka teknolojilerinin milli hasılaya katkısının yüzde 5'e çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı. Öney programın, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki hedefleriyle de uyum içerisinde olduğunun altını çizdi.

Öney, yapay zeka ekonomisinin sadece günümüzde değil, gelecekte de önemli bir konuma sahip olacağını vurgulayarak, "Yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte gençlerin robotik süreç otomasyon, Python yazılım dili gibi güncel programlama dillerini öğrenmelerinin önemi daha da artacak. Yapay zeka ve makine öğrenmesi, veri analitiğiyle doğrudan bağlantılı. Bu nedenle farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların pazarlama, satış ve iletişim departmanlarının bu alanda yeterli teknik bilgiye sahip olmaları şart. Artık işimiz ne olursa olsun hepimiz teknolojiyi bilmek, anlamak ve en önemlisi kullanabilmek zorunluluğundayız" açıklamasında bulundu.

"HEM DÜNYADA HEM DE TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Öney, önde gelen teknoloji şirketleriyle ortaklıklar kurarak bin 500'den fazla alanda uzmanlık ve mentor desteği veren Udacity'nin dünyada ilk kez bir sivil toplum kuruluşuyla böyle bir projeye imza attığını belirtirken, "Türkiye'de de ilk defa yapay zeka alanında kadınlara böyle bir eğitim programı açmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağını yetiştirme misyonuyla mühendislik bölümlerinden yeni mezun genç kadınları bu projeye davet ettiklerini aktaran Öney, "Sektörel İş Birliği ve Yetenek Yönetimi Komitesi ile bilim ve teknolojinin üretiminde uzman insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda eğitim çalışmalarımıza teknoloji üretiminde sayıca az ve motivasyon olarak düşük olan kadın sayısını artırmak için devam ediyoruz. Çeşitliliğin artışıyla birlikte ülkemizin yapay zeka alanında rekabetçi bir pozisyona ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ 21'İNCİ YÜZYILIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK İNSANLAR YETİŞTİRMEK'

Öney, Wtech olarak bilim ve teknoloji alanında hizmet verirken 21'inci yüzyılın çalışanlarını yetiştirmek için insana bu alanda yatırım yaptıklarını belirtti. Öney, Dünya Ekonomik Forumu'nun da vurguladığı gibi yakın gelecekte 1 milyar insanın ihtiyacı olacak yetenekleri geliştirmek için, başlatacakları programla teknoloji sektöründe uzman, yetkin insan çeşitliğini artırmayı, bu alanda sayıca az olan kadınları motive ederek güçlendirmeyi, özellikle gençleri bu alanda yetiştirmeyi ve istihdama katmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

GÜÇLÜ BİR KARİYER FIRSATI

Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sektörel İş Birliği Komitesi Başkanı Meltem Bakiler Şahin ise Türkiye'de böyle bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Şahin, "Teknoloji alanında hizmet veren kadınların büyük bir etki yaratacağına inanıyoruz. Bu inançla kadınlara, kendilerini geliştirebilmeleri adına bu tür fırsatlar sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Günümüzde kurumsal hayatta yapay zeka gibi teknolojilere olan ihtiyacın hızla arttığını kaydeden Şahin, "Projemize destek veren Türkiye'nin önde gelen birçok firması, vereceğimiz eğitimler sayesinde hem çalışanlarına yatırım yapıyor hem de genç kadınların profesyonel anlamda güçlenmelerine arka çıkıyorlar. Genç kadınlarımız bu program sayesinde istihdama katılırken, kurum çalışanları da alacakları eğitimle bir üst noktaya çıkarak teknoloji anlamında daha güçlü bir kariyere sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.


Artificial Intelligence, Üniversite, Yapay Zeka, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teknoloji'de Kadın Derneği'nden kadınlara yapay zeka eğitimi - Son Dakika


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