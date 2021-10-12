Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 2 bin 789 hap ele geçirildi - Son Dakika

Uşak'ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, yeşil reçete ile satılan 2 bin 789 hap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada, otomobilin bagaj kısmında kutuların içerisinde, uyuşturucu etkisi de olan yeşil reçeteye tabi 2 bin 789 hap ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.