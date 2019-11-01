Son Dakika Haberleri: Hac organizasyonu soruşturmasına HURSAD da dahil edildi
Son Dakika Ekonomi Hac organizasyonu soruşturmasına HURSAD da dahil edildi

Hac organizasyonu soruşturmasına HURSAD da dahil edildi

7 saat önce

Rekabet Kurulunca, hac kontenjanı dağıtımı ve hac organizasyonuyla ilgili Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) hakkında açılan soruşturmaya, Hac ve Umre Seyahat Acenteleri Derneği de (HURSAD) dahil edildi.

Hac organizasyonu soruşturmasına HURSAD da dahil edildi, System.String[]

Rekabet Kurulunca, hac kontenjanı dağıtımı ve hac organizasyonuyla ilgili Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) hakkında açılan soruşturmaya, Hac ve Umre Seyahat Acenteleri Derneği de (HURSAD) dahil edildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre kurul, TÜRSAB hakkında açılan soruşturmada elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, HURSAD'ın soruşturma konusu eylemlerin gerçekleştirilmesinde belirleyici etkisinin olabileceği şüphesi oluştuğundan söz konusu dernek hakkında da soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Karar çerçevesinde yeni soruşturma, başlatılan soruşturmayla birleştirilerek yürütülecek.

Kurul, TÜRSAB'ın, hac kontenjanı dağıtımına ve hac organizasyonu gerçekleştiren acentelerin teminatlarının belirlenmesine ilişkin uygulama ve kararlarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar vermişti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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