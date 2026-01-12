HARBİN, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Qunli Müzik Parkı'nda 19 metre yüksekliğinde ve 11 metre genişliğinde dev kardan adam yapıldı. Turistler, kardan adamın klasik kırmızı atkısı ve yuvarlak yüzüyle fotoğraf çektirmek için parka akın etti.
Son Dakika › Güncel › Harbin'de Dev Kardan Adam Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?