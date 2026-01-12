Harbin\'de Dev Kardan Adam Yapıldı

HARBİN, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Qunli Müzik Parkı'nda 19 metre yüksekliğinde ve 11 metre genişliğinde dev kardan adam yapıldı. Turistler, kardan adamın klasik kırmızı atkısı ve yuvarlak yüzüyle fotoğraf çektirmek için parka akın etti.