Hastaneden Açıklama Geldi
49 dakika önce
İbrahim Tatlıses'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2 gün yoğun bakımda tedavi altına tutulduğu, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
İbrahim Tatlıses
'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle 2 gün yoğun bakımda tedavi altına tutulduğu, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Annesinin vefat haberini İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabı üzerinden duyururken Leyla Tatlı'nın tedavi gördüğü hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
" Ülkemizin sevilen sanatçısı İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı'da ileri yaşa bağlı gelişen çeşitli hastalıklar nedeniyle hastanemizde belli aralıklarla medikal tedavisi yapılmaktaydı. 11 Ocak 2019 tarihinde hastanemizin dahiliye servisinde tedavi altına alınan Sayın Leyla Tatlı, gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 13 Ocak 2019 tarihinde genel yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisi sürmüştü. Sayın Leyla Tatlı'nın takip ve tedavisine iki gün boyunca yoğun bakımda devam edilmiştir. Yapılan tüm müdahalelere ve tedaviye cevap alınamamıştır. Doktorlarımızın tüm çabalarına rağmen Sayın Leyla Tatlı, 15.01.2019 tarihinde saat 11: 40'ta hayatını kaybetmiştir.Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:46 Kaynak: İHA
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