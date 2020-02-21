Hawks, Young'ın 50 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Heat'i yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Hawks, Young'ın 50 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Heat'i yendi - Son Dakika Spor

Hawks, Young'ın 50 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Heat'i yendi

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, Trae Young'ın yıldızlaştığı maçta Miami Heat'i evinde 129-124 yendi.

Hawks, Young'ın 50 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Heat'i yendi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, Trae Young'ın yıldızlaştığı maçta Miami Heat'i evinde 129-124 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Hawks'ın genç basketbolcusu Young, Heat'i 5 sayı farkla yendikleri karşılaşmada 50 sayı atarak kariyer rekoru kırdı ve galibiyette başrolü oynadı.

Konuk ekipte Bam Adebayo 28 sayı ve 19 ribauntla "double double" yapsa da mağlubiyete engel olamadı.

Furkanlı 76ers, Nets'i mağlup etti

Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i 112- 104 mağlup etti. Furkan takımına 4 sayılık katkı sağladı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Milwaukee Bucks, Detroit Pistons'u 126-106 yendi. Bucks forması giyen Ersan İlyasova maçta sayı üretemezken, 33 sayı ve 16 ribauntla "double double" yapan Giannis Antetokounmpo galibiyette önemli rol oynadı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 106-126

Atlanta Hawks-Miami Heat: 129-124

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 112-104

Chicago Bulls- Charlotte Hornets: 93-103

Sacramento Kings- Memphis Grizzlies: 129-125

Golden State Warriors- Houston Rockets: 105-135

Atlanta Hawks, Miami Heat, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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