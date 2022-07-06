Hayatında ilk kez badem yiyen sincap donakaldı! Sincabın verdiği tepki tıklanma rekoru kırdı

Doğanın haşarı çocukları arasında yer alan sincapların eğlenceli anlar, insanlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Sosyal medyada yapılan bir paylaşıma göre sincaba, hayatında ilk defa badem verildi. Sincap, ilk bademi yedikten bir süre sonra tadını aldı ve donakaldı.

ARDINDAN BADEME SALDIRDI

Sincap, bademin tadını beğenmesinin ardından diğer bademleri yemek için nefes almadan bademlere saldırdı. Sincabın bu anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlenme aldı.