Hayatında ilk kez badem yiyen sincap donakaldı! Sincabın verdiği tepki tıklanma rekoru kırdı - Son Dakika
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Hayatında ilk kez badem yiyen sincap donakaldı! Sincabın verdiği tepki tıklanma rekoru kırdı

06.07.2022 13:13

Hayatında ilk defa badem yiyen bir sincap, bademin tadını aldıktan sonra donakaldı. Bademin tadını seven sincabın verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Doğanın haşarı çocukları arasında yer alan sincapların eğlenceli anlar, insanlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Sosyal medyada yapılan bir paylaşıma göre sincaba, hayatında ilk defa badem verildi. Sincap, ilk bademi yedikten bir süre sonra tadını aldı ve donakaldı.

ARDINDAN BADEME SALDIRDI

Sincap, bademin tadını beğenmesinin ardından diğer bademleri yemek için nefes almadan bademlere saldırdı. Sincabın bu anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlenme aldı.

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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Hayatında ilk kez badem yiyen sincap donakaldı! Sincabın verdiği tepki tıklanma rekoru kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayatında ilk kez badem yiyen sincap donakaldı! Sincabın verdiği tepki tıklanma rekoru kırdı - Son Dakika
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