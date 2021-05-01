Hemzemin geçitte treni durduran makinist markete gidip alışveriş yaptı - Son Dakika

Hemzemin geçitte treni durduran makinist markete gidip alışveriş yaptı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde hemzemin geçitte treni durduran makinist, markete giderek alışveriş yapıp yoluna devam etti.

Toprakkale'den geçen yük treni hemzemin geçitte bariyerlerin kapanmasıyla durdu. Trenden inen makinist hemzemin geçidin yanında bulunan markete gitti. Bu arada hemzemin geçitten geçemeyen sürücüler beklemek zorunda kaldı. Alışveriş yaptıktan sonra hızlı adımlarla tekrar trene binen makinist yoluna devam etti. O anlar ise hemzemin geçitte bekleyen bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Öte yandan alışveriş esnasında trenin yedek makiniste geçtiği öğrenildi.