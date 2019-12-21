Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Orkun Yurttaş, Anıl Veziroğlu, Yasin KaramanSamsun Canik Belediyespor: Harris 17, Fatma Dilara Azaklı, Madden 2, Saadet Aysu Keskin 7, Trajchevska 4, Nikolic 10, Neslihan Külekçi 7, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş 8,...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Orkun Yurttaş, Anıl Veziroğlu, Yasin Karaman

Samsun Canik Belediyespor: Harris 17, Fatma Dilara Azaklı, Madden 2, Saadet Aysu Keskin 7, Trajchevska 4, Nikolic 10, Neslihan Külekçi 7, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6

Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş 8, Ceren Gökdemir, White 24, Tuğçe İnöntepe 6, Derin Yaya 6, Putnina 4, Bahar Öztürk 11, Warley 11, Nilay Aydoğan 4

1. Periyot: 7-20

Devre: 17-38

3. Periyot: 34-51

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor'u 74-53 yendi.

Canik Belediyespor, Neslihan Demir, Özge Karataş, Aysu Keskin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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