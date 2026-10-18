Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da canlı gösteri sırasında tehlikeli bir numara yapmaya çalışan adam, boynuna bağladığı ipleri zıt yönlere hareket eden iki motosiklete çektirdi. Motosikletlerin hareket etmesiyle iplerin gerilmesi sonucu gösteri faciaya dönüştü. Talihsiz adam, seyircilerin gözleri önünde hayatını kaybetti.

Hindistan'da düzenlenen bir gösteride, seyircileri etkilemek isteyen bir adam akılalmaz bir numaraya kalkıştı. Boynuna bağladığı iplerin uçlarını iki ayrı motosiklete bağlatan gösterici, sürücülerden araçları zıt yönlere hareket ettirmelerini istedi.

MOTOSİKLETLER ZIT YÖNLERE HAREKET ETTİ

Göstericinin işaretiyle harekete geçen motosikletler, boynuna bağlı ipleri iki farklı yöne doğru çekmeye başladı. Tehlikeli gösteri sırasında iplerin giderek gerilmesiyle adamın boynuna uygulanan kuvvet arttı.

GÖSTERİ BİR ANDA FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Seyircilerin gözleri önünde gerçekleştirilen numara, kısa süre içinde kontrolden çıktı. Motosikletlerin zıt yönlere hareket etmesiyle boynuna büyük bir baskı uygulanan gösterici ağır yaralandı.

SEYİRCİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tehlikeli numaranın korkunç şekilde ters gitmesi sonucu göstericinin hayatını kaybettiği bildirildi. Eğlence amacıyla gerçekleştirilen gösteri, izleyenlerin gözleri önünde ölümle sonuçlandı.

HindistanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • poyraz can poyraz can:
    ateşi bol olsun 4 0 Yanıtla
    Serkan Yalçın Serkan Yalçın:
    kaldı 1.345.656.345 kişi 1 0
  • Benim Kkk Benim Kkk:
    Bazilarina yasamak fazla geliyor kendi secenekleri yapacak birsey yok hayati tasiyamiyorsan ölürsün bu boyledir 1 0 Yanıtla
  • Y. Selim Y. Selim:
    kafası mu kopmuş anlamadım 0 0 Yanıtla
    Ali Su Ali Su:
    sen anlamasan da olur. gözün kör mü yahu 0 1
    zyzjs4jc95 zyzjs4jc95:
    kopmuşta geri takmışlar 0 1
    Serkan Yalçın Serkan Yalçın:
    gözün görse anlardın 0 1
  • mehmet adıgüzel mehmet adıgüzel:
    bir malı daha ugurladık şükür öbür tarafa 0 0 Yanıtla
  • Zafer Dağıtmaç Zafer Dağıtmaç:
    inekler vermiştir akılı yada fareleri 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı
Barcelona’dan tarihi rekor: Ligde 9’da 9 yaptılar Barcelona'dan tarihi rekor: Ligde 9'da 9 yaptılar
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Şanlıurfa’da 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiası Anne dahil 3 gözaltı Şanlıurfa’da 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiası! Anne dahil 3 gözaltı
İstanbul’da sel suları otomobili yuttu 2 kişi aranıyor İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor
09:56
Hürmüz’de şaşırtan manzara Balık yerine iPhone avına çıktılar
Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
09:34
Sel felaketinde yürek yakan anlar Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
08:31
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
08:05
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor
İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
07:56
Sokak ortasında kanlı infaz Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti
Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti
07:47
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
07:46
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
07:29
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü
Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 10:16:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei