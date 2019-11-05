Heung-min Son'un kırmızı kartı iptal edildi

Premier Lig'de Everton ile Tottenham arasında oynanan maçta, Evertonlu Andre Gomes, Heung-min Son'un müdahelesi sonrası yerde kalmış, Portekizli futbolcunun ayak bileği kırılmıştı. Bu pozisyon sonrası Heung-min Son kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.



İngiltere Futbol Federasyonu, Tottenham'ın itirazı sonrasında Heung-min Son'a verilen kırmızı kart cezasını iptal etmişti.



Güney Koreli futbolcu Andre Gomes'in ayak bileğinin kırılması sonrası saha içerisinde gözyaşlarını tutamamıştı.



Everton taraftarları ise Gomes'in ayak bileğinin kırılmasına neden olan Heung-min Son'a sosyal medyadan tehditler yağdırmıştı.