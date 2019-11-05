Son Dakika Haberleri: Heung-min Son'un kırmızı kartı iptal edildi
Son Dakika Spor Heung-min Son'un kırmızı kartı iptal edildi

Heung-min Son'un kırmızı kartı iptal edildi

6 saat önce

Premier Lig'de Everton ile Tottenham arasında oynanan maçta, Evertonlu Andre Gomes, Heung-min Son'un müdahelesi sonrası yerde kalmış, Portekizli futbolcunun ayak bileği kırılmıştı.

Heung-min Son'un kırmızı kartı iptal edildi, System.String[]

Premier Lig'de Everton ile Tottenham arasında oynanan maçta, Evertonlu Andre Gomes, Heung-min Son'un müdahelesi sonrası yerde kalmış, Portekizli futbolcunun ayak bileği kırılmıştı. Bu pozisyon sonrası Heung-min Son kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.


İngiltere Futbol Federasyonu, Tottenham'ın itirazı sonrasında Heung-min Son'a verilen kırmızı kart cezasını iptal etmişti.


Güney Koreli futbolcu Andre Gomes'in ayak bileğinin kırılması sonrası saha içerisinde gözyaşlarını tutamamıştı.


Everton taraftarları ise Gomes'in ayak bileğinin kırılmasına neden olan Heung-min Son'a sosyal medyadan tehditler yağdırmıştı.

Tottenham, Gomes, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:38 
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