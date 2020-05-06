Hıdırellez, koronavirüs dinlemedi - Son Dakika

ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında sahiller kapanınca yüzlerce vatandaş Hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak için Düden Şelalesi'nin döküldüğü yere akın etti. Vatandaşlar, kalabalık nedeniyle araçlarını park etmekte zorlandı. Konyaaltı Sahili'ne inip, dileklerinin bulunduğu kağıtları denize atan az sayıda kişi ise polis tarafından uyarıldı.

Kış mevsimin bitişinin ve baharın gelişinin habercisi olan Hıdırellez, bu sene koronavirüs gölgesinde kutlandı. Dileklerini çizdikleri kağıtları denize atmak isteyen yüzlerce vatandaş, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sahillere giriş kapalı olunca farklı noktalarda buluştu.

Antalya'da Hıdırellez'in ramazan ayına denk gelmesiyle sahurun ardından günün ilk ışıklarıyla yollara çıkanlar, Düden Şelalesi'nin Akdeniz'le buluştuğu parka akın etti. İsteklerinin resmini çizen vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kağıtları ve yanlarında getirdikleri çakıl taşlarıyla, gül yapraklarını şelalenin denizle buluştuğu noktadan suya attı. Şelale üzerindeki köprüdeki kalabalık, dileklerini sırayla suya attı. Dileklerini Akdeniz ile buluşturan bazı kişiler ise kağıtları attıktan sonra uzun süre dua etti. Dilenen dileklerin ardından bazı kişiler gün doğumunu izledi. Koronavirüs nedeniyle çoğu kişinin maskesiyle geldiği görülürken, bazı anlarda ise sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Kalabalık nedeniyle Eski Lara Caddesi üzerinde araç yoğunluğu yaşanırken, bazı kişiler ise araçlarını park etmekte zorlandı.

POLİS SAHİLE GELENLERİ UYARDI

Az sayıda vatandaş ise Konyaaltı sahiline giderek, dileklerinin bulunduğu kağıtları Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Hıdırellez dileklerinde bulunan vatandaşlar anı fotoğraflamayı ihmal etmedi. Sahil bandında görev yapan polis ekipleri ise denizin kenarındaki vatandaşları, sahile girişin yasak olduğunu hatırlatarak sahili terk etmeleri konusunda uyardı.

EN ÇOK 'SAĞLIK' DİLENDİ

Antalya'da oturan Ali Yılmaz (58), eşi ve kızıyla birlikte Hıdırellez dileklerinin gerçekleşmesi için Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini belirterek, "Hıdırellez'de koronavirüsten kurtulma dileğinde bulunduk. Öncelikle sağlık diledik. Ardından huzur getirmesi temennisinde bulunduk. Her sene gül ağacının dibinden aldığımız dilek kağıtlarımızı denize atıyoruz" dedi. Sahile gelenlerden Fatma Çelik (51) ise denize ayaklarını sokarak dilek kağıdını dualarla birlikte denize bıraktı. Çelik, "Bütün dünya için, çocuklarım ve kendim için en çok sağlık dileğinde bulundum. Koronavirüsten kurtulmayı diledim. Her sene bu ritüeli gerçekleştiririm" diye konuştu.