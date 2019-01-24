Hindistan'da Bina Çöktü: 6 Ölü
34 dakika önce
YENİ Hindistan'ın kuzeyinde, inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
YENİ Hindistan
'ın kuzeyinde, inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Emniyet yetkilisi Satbir Singh, Haryana
eyaletinin Gurgaon şehri yakınlarında bir köyde dördüncü katı inşa edilmekte olan binanın çöktüğünü belirtti.
Singh, 6 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan olup olmadığını araştırdığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:54 Kaynak: AA
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