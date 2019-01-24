Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Bina Çöktü: 6 Ölü

Hindistan'da Bina Çöktü: 6 Ölü

34 dakika önce

YENİ Hindistan'ın kuzeyinde, inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Bina Çöktü: 6 Ölü, System.String[]
YENİ Hindistan'ın kuzeyinde, inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilisi Satbir Singh, Haryana eyaletinin Gurgaon şehri yakınlarında bir köyde dördüncü katı inşa edilmekte olan binanın çöktüğünü belirtti.

Singh, 6 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan olup olmadığını araştırdığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:54 Kaynak: AA

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