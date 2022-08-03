Kaya, ziyaretinden dolayı İkbal ve beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, Sağınlı Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Deke ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz 'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hizan Kaymakamı Yelek'ten taziye ziyareti - Son Dakika

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